اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الملك سلمان بن عبدالعزيز (واس)
الملك سلمان بن عبدالعزيز (واس)
اقتصاد السعودية

"الوزراء" السعودي يجيز لأعضاء هيئة السوق المالية الجمع مع عضوية الأجهزة الحكومية

بما لا يتجاوز عضويتين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جواز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية - بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة - عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

وأقر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

خبير للعربية: إعلان نتائج الشركات دعم حالة التفاؤل في السوق السعودية جرس الإغلاق خاص خبير للعربية: إعلان نتائج الشركات دعم حالة التفاؤل في السوق السعودية
مادة اعلانية

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.

واعتمد المجلس الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، كما تقرر الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط