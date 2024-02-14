الرئيسان المصري والتركي يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

قال التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وذكر التلفزيون أن الرئيسين وقعا على إعلان مشترك حول "إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين".

مسؤول: مصر تستهدف جذب 600 مليون دولار استثمارات تركية صناعية خلال 2024

ووصل أردوغان إلى مصر اليوم في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وشهدت العلاقات مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم التقيا ثانية خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.

وكان مسؤول مصري قد كشف لـ "العربية Business" عن استهداف الحكومة رفع الصادرات المصرية لتركيا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

تصنّف تركيا حالياً أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023، وفقاً للمصدر.

وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان قبل أسبوع.

وقال المصدر إن تركيا تعد ضمن 5 دول فقط تستحوذ على نحو ثُلث الصادرات المصرية حالياً، وإن الحكومة المصرية تعطي أهمية خاصة لزيادة التصدير لها بجانب دول السعودية وإيطاليا والإمارات وأميركا، لتعزيز مواردها الدولارية.

يأتي ذلك فيما لم يفصح المسؤول عن مستجدات التفاوض بين مصر وتركيا لتطبيق آلية للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين، قائلاً "هذا الأمر أصبح متروكاً للبنكين المركزيين في الدولتين حالياً لتحديد موعد التطبيق".