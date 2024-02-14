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اقتصاد السعودية

السعودية تجمع 7.87 مليار ريال من طرح فبراير للصكوك المحلية

على ثلاث شرائح لآجال 2029 و2034 و2039

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير/شباط الحالي، ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليارات ريال.

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وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، نقلاً عن "واس".

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وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.

وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام .

كان المركز الوطني لإدارة الدين أعلن خلال شهر يناير/كانو الثاني الماضي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024، ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.

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