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منتج (صح) المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)
منتج (صح) المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)
اقتصاد السعودية

صكوك "صح" السعودية تغلق جولتها الادخارية الأولى بـ861 مليون ريال

بإجمالي 35 ألف مدخر

دبي - العربية.نت
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​​​​​أقفل منتج "صح" السعودي جولته الادخارية الأولى، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الادخار إلى 861 مليون ريال، وتم تخصيصها بالكامل يوم الثلاثاء للمدخرين والذين بلغ إجمالي عددهم 35 ألف مدخر.

يذكر أن عائد منتج "صح" في شهر فبراير هو 5.64%، يستحق بعد مرور عام في فبراير 2025م. ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثانية يوم الأحد 22 شعبان 1445ه، الموافق 3 مارس 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح". كما ستُفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.

العائد لأول إصدار 5.64%.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السعودية المخصصة للأفراد

يأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

وصح (صكوك حكومية) عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

ويستهدف منتج "صح" تعزيز التخطيط المالي للمستقبل، وزيادة معدلات الادخار للأفراد من خلال تحفيزهم لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية.

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