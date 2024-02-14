الميزانية السعودية تسجل عجزا يلامس 37 مليار ريال في الربع الرابع من 2023

سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 357.98 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 394.97 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 36.99 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات غير النفطية تراجعت بنسبة 12.1% إلى 108.77 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقارنة بنحو 123.78 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 28% إلى نحو 249.2 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل نحو 194.18 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس لديوان الاعمال الاساسية للاستثمارات الاقتصادية عمر باحليوه إن ما حصل في الربع الرابع هو زيادة تحصيل بالنسبة للإيرادات النفطية وما هو متراكم من الأرباع الثلاث السابقة من 2023.

وأشار باحليوه، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأرقام في الميزانية تعكس بوضوح "إصرار الحكومة على الإنفاق. وهذا يعكس إيجابية الميزانية السعودية ويعكس التوجه إلى ما يسمى بجودة الحياة في المملكة من حيث الإنفاق والحرص على التنمية وتطوير المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدف 2030".

وبحسب التقرير، فإن الإيرادات زادت بنسبة 13% إلى نحو 357.98 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل إيرادات نحو 317.97 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 9% إلى نحو 394.97 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، مقابل نحو 363.66 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

الميزانية السعودية تسجل 1.21 تريليون ريال إيرادات في 2023

جدير بالذكر أن الميزانية السعودية سجلت إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال.

وأكد باحليوه إصرار المملكة على تنويع مصادر الدخل الحالي، حيث تسعى السعودية عبر مسارات مختلفة إلى إيجاد وسائل دخل إضافية وتنويع الاقتصاد. "هذه ظاهرة جدا إيجابية إذ إنه بالرغم من التخفيض الطوعي للإنتاج النفطي إلا أن الإيرادات غير النفطية أصبحت تغطي أي عجز محتمل. وهذا يدل على التنوع في الإيرادات".

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% إلى 111.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقارنة بنحو 72.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022. فيما تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36% إلى نحو 147 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 229 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 14% إلى نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إيرادات نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من 2022. وارتفع إجمالي المصروفات في الميزانية بنسبة 2% إلى نحو 294.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.