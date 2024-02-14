اقتصاد أميركا
تعديل أسعار المنتجين في أميركا بالخفض في ديسمبر
المؤشر انخفض 0.2% خلال الشهر وليس 0.1%
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أظهرت بيانات حكومية منقحة، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنتجين الأميركيين انخفضت أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول.
وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات المؤشر التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.2% في ديسمبر/كانون الأول وليس 0.1% مثلما ذكرت تقارير سابقة.
ونتجت المراجعات عن إعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات. ويغطي هذا الإجراء الاعتيادي لمكتب إحصاءات العمل كل عام البيانات من يناير/كانون الثاني 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.
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