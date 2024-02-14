اقتصاد الخليج
تقرير: دول الخليج يمكنها تعزيز ناتجها المحلي بـ2.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات
بجانب تسريع نمو الاقتصاد في المنطقة من 3.8% إلى 5.4%
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كشف تقرير "القمة العالمية للحكومات" بالشراكة مع " استراتيجي آند -&Strategy" عن قدرة دول الخليج على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.5 تريليون دولار خلال الـ 10 أعوام المقبلة.
وأشار إلى إمكانية تسريع نمو الاقتصاد في المنطقة خلال هذه الفترة من 3.8% إلى 5.4%.
وأضاف التقرير أنه يمكن للدول الخليجية تحسين أداء إنتاجيتها عبر الاستفادة من مؤشر إمكانات الإنتاجية، الذي يمكّن الدول من تحديد نقاط القوة ونقاط التحسين في أدائها الاقتصادي بسهولة أكبر.
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