مدير هيئة طرق دبي: نستهدف بلوغ الوسائل ذاتية القيادة 25% من المواصلات بحلول 2030

قال المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير اليوم الأربعاء إن الهيئة تسعى إلى تحويل 25% من الرحلات إلى وسائل نقل ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مقارنة مع 9.4% حاليا، وذلك في إطار استراتيجية الإمارة للتنقل ذاتي القيادة.

وأضاف الطاير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أنه على الرغم من التحديات العالمية الكبيرة التي تواجه قطاع التنقل ذاتي القيادة فقد مضت الهيئة في برنامجها الزمني لتحقيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.

وأوضح أنه تم إطلاق تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات شيفرولية بولت الكهربائية ذاتية القيادة لتكون بذلك المدينة الأولى عالميا خارج الولايات المتحدة في تشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وحول عدد المركبات ذاتية القيادة في الإمارة حاليا، قال الطاير إن عدد المركبات ذاتية القيادة خمس مركبات حاليا وسيزيد العدد بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2026 مع شركتين بريطانية وأميركية لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، لافتا إلى تحديد أربع مناطق في دبي لإنشاء محطات التاكسي الجوي بالقرب من مطار دبي الدولي ووسط المدينة ودبي مارينا ونخلة جميرا.

دبي توقع اتفاقية لتقديم خدمات التاكسي الجوي

وأضاف أنه سيجري إطلاق تجربة السيارات ذاتية القيادة للجمهور في دبي خلال العام الجاري.