استطلاع: الشرق الأوسط يتصدر العالم في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي
توقعات بنمو الاستثمار في التقنيات 93% في 2024
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كشف استطلاع للرأي أن منطقة الشرق الأوسط تتفوق على الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي مع توقعات بزيادة في الاستثمارات بنسبة 93% في عام 2024.
وقالت شركة بوسطن كونسلتينج غروب التي أجرت الاستطلاع في بيان صحفي صادر اليوم الخميس إن المنطقة تتصدر عالميا على صعيد المكاسب والإيجابيات على مستوى الإنتاجية بفضل اعتماد هذه التقنيات.
وأظهر التقرير، الذي استند على استطلاع رأي 1400 مدير تنفيذي في 50 سوقا، أن 61% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط يتوقعون تحقيق نتائج إيجابية من استخدامات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاجية تزيد على 10% في عام 2024، وذلك مقابل 66% من قادة الأعمال حول العالم أعربوا عن عدم رضاهم أو تناقض في آرائهم بشأن ذلك، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وجاء في التقرير أن 54% من المديرين التنفيذيين في المنطقة أشاروا إلى أن قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي تركز حاليا على الاستخدامات والتطبيقات العملية، وتتخطى حدود التجريب المحدود لتشمل مبادرات أكثر شمولا ونطاقا.
وعلى صعيد تنمية قدرات القوى العاملة وتطويرها، قال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط تتصدر الجهود المبذولة لتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع المزيد من التركيز في هذا المجال.
ووفقا للتقرير، أفاد 11% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط بأن أكثر من ربع العاملين لديهم حاليا تلقوا تدريبا على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال التقرير إن ذلك يشير إلى الجهود المستمرة في المنطقة لتزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للتكيف مع مشهد الذكاء الاصطناعي.
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