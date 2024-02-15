التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال يناير

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر يناير 2023.

وجاء معدل التضخم أعلى من الشهر السابق حيث سجل 1.5% في ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9.3% في يناير/كانون الثاني 2024، وزادت إيجارات الفلل 8.2%، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.8% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الهيئة أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات 3.7%.

وزاد قسم المطاعم والفنادق 2.4%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1%.

وارتفع قسم التعليم بواقع 1.2%، بسبب زيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 %.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في يناير/كانون الثاني 0.3%.

ومقارنة بمستويات التضخم العالمية، ظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية خلال العام الماضي، بعدما كان عند 3.4% في يناير/كانون الثاني 2023.