انخفاض حاد في مبيعات التجزئة الأميركية في يناير وتراجع طلبات إعانات البطالة

انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني متأثرة بتراجع معدلات البيع في متاجر السيارات ومحطات خدمات البنزين.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الخميس، إن مبيعات التجزئة هبطت 0.8% الشهر الماضي، ويُرجح أنها تأثرت أيضا بالعواصف الشتوية. وروجعت بيانات ديسمبر كانون الأول ليظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.4% بدلا من 0.6% مثلما ورد في تقارير سابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1%. وتغلب السلع على مبيعات التجزئة ولا تُعدل وفقا للتضخم.

ويأتي الانخفاض عقب أداء قوي نسبيا في موسم العطلات. وتتأثر مبيعات ديسمبر/كانون الأول أيضا بشكل جزئي بعوامل موسمية سخية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة في استبعاد التقلبات الموسمية من البيانات.

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 8 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 212 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير/شباط.