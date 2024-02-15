غينيا تسعى لجمع 4 مليارات دولار في الإمارات لتمويل مشروعات تنمية

قالت روز بولا برايسمو وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إن الدولة الإفريقية تسعى لجمع 4 مليارات دولار في الإمارات هذا الأسبوع لتمويل مشروعات تنمية.

ويجتمع مسؤولون من المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في عام 2021 مع مسؤولين من صناديق تنمية ومستثمرين في دبي لتمويل مشروعات للبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وقالت برايسمو لرويترز، مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع مع مسؤولي صناديق التنمية ومستثمرين "نسير في طريق جيد لجمع ما نتوقعه".

وأضافت أنها تتوقع أن يصل حجم الأموال التي ستجمعها بلادها إلى نحو 4 مليارات دولار، وقالت الوزيرة إن صناديق دول الخليج من بين الجهات التي وعدت بالتمويل.

وبدأت الاجتماعات اليوم الخميس وتختتم غدا الجمعة.

وغينيا منتج رئيسي لمادة البوكسيت الخام المستخدمة في صناعة الألمنيوم. وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة للدولة مستثمر رئيسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقالت الحكومة العسكرية في غينيا إنها ستعيد السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا في عملية تستغرق سنوات. لكن الإحباط من وتيرة العملية الانتقالية يسيطر على المنتقدين الذين يقولون إن المجلس العسكري يقمع الحريات.

وقالت برايسمو إن مسؤولي بلادها أوضحوا للمستثمرين ومسؤولي الصناديق في دبي أن المجلس العسكري يمر بمرحلة انتقالية ويركز على معالجة الفساد وعدم المساواة وبناء مؤسسات سياسية قوية.

وقالت "نريد تحقيق السلام في غينيا".