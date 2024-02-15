أمير الكويت
مصر.. غرق سفينة تجارية تنزانية أمام ساحل العريش وإنقاذ طاقمها
إنقاذ طاقم السفينة المكون من 15 بحارا
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قال مصدر مسؤول في ميناء العريش البحري بشمال سيناء إن سفينة تجارية من تنزانيا قادمة من السودان غرقت اليوم الخميس أمام ساحل العريش على البحر المتوسط.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن البحرية المصرية تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة المكون من 15 بحارا وتم نقلهم إلى ميناء العريش.
وتابع قائلا "هم مصابون بإصابات متنوعة ويتلقون العلاج في ميناء العريش البحري".
وذكر المصدر أنه تم إخطار سفارة تنزانيا في القاهرة بالحادث.
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