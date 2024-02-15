مصر والبرازيل تتفقان على رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، على رفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك إن الرئيسين اتفقا أيضا على إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات على أن يجري تفعيلها خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجاري.

كان لولا دا سيلفا بدأ أمس الأربعاء زيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى لرئيس برازيلي منذ 20 عاما شهد خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار في 2023، مقابل 4.2 مليار دولار في 2022، بنسبة انخفاض 18%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.