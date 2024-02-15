واردات الهواتف المحمولة في مصر تتجاهل أزمة الدولار وتقفز 48% خلال نوفمبر

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع كبير في واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 1.420 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 960 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 460 ألف دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 48%.

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وجاء ارتفاع واردات الهواتف المحمولة في نوفمبر في الوقت الذي سجلت فيه واردات شهر أكتوبر السابق تراجعا ملحوظا، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات في هذا الشهر نحو 235 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 556 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 321 ألف دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 57.7%.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة اتجاها نزولياً منذ بدء أزمة شح الدولار في مصر، حيث تشير البيانات الرسمية إلا أنه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بلغت إجمالي الواردات بنحو 337 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.230 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بتراجع بلغت قيمته 893.532 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 72.6%.

وأسفرت إجراءات ضبط الواردات المصرية عن تراجع كبير في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة. حيث شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعًا بنسبة 35.3%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تراجعت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.255 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 3.490 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بتراجع بلغت قيمته 1.235 مليار دولار.

جاء تراجع الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نتيجة تراجع واردات عدة سلع أهمها واردات التليفزيونات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.118 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 380.192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بتراجع بلغت نسبته 97%.

كما انخفضت واردات مصر من السيارات إلى نحو 1.351 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام 2023، مقارنة بنحو 1.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بتراجع بلغت نسبته 13.6%.

وتواجه مصر أزمة خانقة تتعلق بشح الدولار. ولجأت القاهرة إلى العديد من الإجراءات أهمها ضبط الواردات، وفي إطار ذلك فقد تمكنت الحكومة من خفض العجز في الميزان التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 47.6%.

حيث سجلت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضي نحو 30.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 58.6 مليار دولار، بانخفاض بلغت قيمته 27.9 مليار دولار.