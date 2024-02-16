أكبر قضية غسيل أموال.. القبض على 7 أشخاص بقضية في هونغ كونغ بقيمة 1.8 مليار دولار

ألقى مسؤولو جمارك في هونغ كونغ القبض على 7 أشخاص لتورطهم في أكبر قضية غسيل أموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها 14مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار) يرتبط بعضها بقضية احتيال في الهند.

قال مسؤولو الجمارك الجمعة إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.

أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة 100 مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.

قالت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، إن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير أنها لم تذكر اسم التطبيق المقصود.

أضافت إيب تونغ تشينغ أن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

قالت إيب إن السلطات تعتقد أن المجموعة تلقت تحويلات مالية من الهند بزعم تصدير أجهزة إلكترونية وألماس وأحجار كريمة ومعادن نفيسة، ثم تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ بغرض غسل الأموال.

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وقالت: "إن أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين".