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ارتفاع معدل البطالة في تونس إلى 16.4% في الربع الرابع من 2023

عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 667.5 ألف شخص خلال الفترة

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تونس إلى 16.4% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة مع 15.2% قبل عام.

وقال معهد الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 667 ألفا و500 شخص بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023 مقارنة مع 638 ألفا و100 شخص في الربع السابق، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

جدير بالذكر أن بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أظهرت تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 7.8% في يناير/كانون الثاني الماضي بالمقارنة مع 8.1% في ديسمبر/كانون الأول من 2023.

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وأشار المعهد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.1% نتيجة ارتفاع أسعار القهوة 35%، وارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 22.9%، وارتفاع أسعار زيوت الطهي بنسبة 22.7%.

وكان البنك المركزي التونسي أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، وقال إن" ذلك من شأنه أن يدعم تباطؤ التضخم في الفترة المقبلة".

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