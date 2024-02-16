اقتصاد مصر
الحكومة المصرية تحدد سعر ضمان لتوريد القطن في موسم 2024-2025
لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية
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أعلنت الحكومة المصرية يوم الخميس، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن المجلس وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس محمد الحمصاني قوله إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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