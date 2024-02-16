اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قطن مصري
محصول القطن في مصر
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تحدد سعر ضمان لتوريد القطن في موسم 2024-2025

لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت الحكومة المصرية يوم الخميس، تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن المجلس وافق على مقترح الأسعار المقدم من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.

ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس محمد الحمصاني قوله إن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط