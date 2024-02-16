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مبيعات التجزئة في بريطانيا
مبيعات التجزئة في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

مبيعات التجزئة البريطانية تسجل قفزة قياسية بنسبة 3.4% في يناير 2024

توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.5% فقط

لندن - واس
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شهدت مبيعات التجزئة البريطانية في يناير 2024 ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.4%، متفوقة بشكل كبير على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.5% فقط، مما يعد تطورًا اقتصاديًا لافتًا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بياناته، أن جميع القطاعات الفرعية ساهمت في هذا النمو باستثناء قطاع الملابس، مشيراً إلى أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 0.7% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بانخفاض قدره 2.4% في ديسمبر، لتتجاوز بذلك توقعات المحللين التي كانت تنبأت بانخفاض بنسبة 1.4%.

ويعود الارتفاع السنوي في مبيعات التجزئة بشكل رئيسي إلى زيادة في مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 3.4%، مقارنة بانخفاض قدره 3.1% في الشهر السابق.

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إضافة إلى ذلك، شهدت المتاجر الكبرى نموًا بنسبة 5.4%، في حين سجلت المتاجر غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 6.2%، مما يعكس تحسن الثقة الاستهلاكية والقوة الشرائية في الاقتصاد البريطاني.

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