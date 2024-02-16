مصر توقع اتفاقا مع دورش الألمانية لإدارة مرفق المياه بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، اليوم الخميس، عقدا مع شركة دورش غلوبال الألمانية وشركة إي.سي.جي المصرية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة مرفق المياه بالعاصمة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إنه سيجري إدارة مرفق المياه بالتعاون مع مجموعة من كبار المشغلين الألمان وفقا لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة بهدف تقليل فاقد شبكات المياه إلى 7% مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس قوله "يسعدنا زيادة الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وهو الهدف الذي تسعي اليه الشركة دائما كما أننا منفتحون لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أولاف هوفمان إن التعاقد يمثل فائدة مشتركة و"يسعدنا زيادة استثماراتنا في العاصمة الإدارية الجديدة كما أؤكد حرصي على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة لدى الشركات الألمانية".