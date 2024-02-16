اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مباني في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مباني في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر توقع اتفاقا مع دورش الألمانية لإدارة مرفق المياه بالعاصمة الإدارية الجديدة

تهدف إلى تقليل فاقد شبكات المياه إلى 7%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، اليوم الخميس، عقدا مع شركة دورش غلوبال الألمانية وشركة إي.سي.جي المصرية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة مرفق المياه بالعاصمة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إنه سيجري إدارة مرفق المياه بالتعاون مع مجموعة من كبار المشغلين الألمان وفقا لأعلى معايير الجودة والتنمية المستدامة بهدف تقليل فاقد شبكات المياه إلى 7% مع إدارة منظومة الفوترة والتحصيل من خلال العدادات الذكية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس قوله "يسعدنا زيادة الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وهو الهدف الذي تسعي اليه الشركة دائما كما أننا منفتحون لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

مصر تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني اقتصاد اقتصاد مصر مصر تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أولاف هوفمان إن التعاقد يمثل فائدة مشتركة و"يسعدنا زيادة استثماراتنا في العاصمة الإدارية الجديدة كما أؤكد حرصي على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة لدى الشركات الألمانية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط