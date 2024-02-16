ميناء عدن اليمني يستقبل أولى سفن الشحن في خط ملاحي جديد مباشر مع الصين

استقبل ميناء عدن اليمني، اليوم الخميس، سفينة تجارية تحمل 407 حاويات، وتعد الأولى ضمن رحلات الخط الملاحي الجديد والمباشر من الصين إلى الميناء الذي يخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، دون توقف للتفتيش من قبل لجنة الرقابة التابعة للتحالف العربي في البلاد بعد نقل مقر لجنة التفتيش إلى ميناء عدن إثر التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة في غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن طارق حسين مدير فرع شركة التوكيلات، وكلاء الخط الملاحي، قوله إن الخط الجديد بين الصين وميناء عدن سيتولى عملية تنظيم رحلات سفن الشحن على نحو مباشر من الصين إلى عدن، دون توقف في أي موانئ أخرى، والوصول إلى عدن بعد انطلاقها بحدود 20 يومًا فقط.

وقال إن وصول الباخرة تي.بي أنبينغ هو تدشين للخط الملاحي الصيني الجديد الذي يربط الموانئ الصينية باليمن بشكل مباشر، ضمن جهود ربط البلاد وميناء عدن بالأسواق العالمية، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستقبليًا في اليمن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ولم يتوقف وصول الشحنات عبر الشحن البحري إلى اليمن خلال المرحلة الماضية، حيث دخل إلى اليمن منذ يناير من العام الجاري 365961 طنا إجمالا من السلع الغذائية الأساسية من بينها القمح والأرز والسكر وزيت الطهي عبر موانئ البحر الأحمر، بحسب شبكة أنظمة الإنذار المبكر من المجاعة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.