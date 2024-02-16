وزير الزراعة الأردني: صادرات الخضر والفاكهة إلى إسرائيل ليست حكومية

نقل تلفزيون المملكة الأردني عن وزير الزراعة خالد الحنيفات قوله، اليوم الخميس، إن تصدير الخضراوات والفاكهة الأردنية إلى إسرائيل يتم عبر شركات من القطاع الخاص وليس للحكومة أي دخل به، مضيفا أن المملكة لا تستورد أي شيء من إسرائيل منذ 2018.

وقال الحنيفات في تصريحات بثها تلفزيون المملكة إن الوزارة لا تشجع على التصدير لإسرائيل لكنها في نفس الوقت لا يمكنها منع القطاع الخاص من التصدير لعدم وجود مادة قانونية تمكنها من ذلك ولارتباط الصادرات بعقود وشروط جزائية على شركات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن مخزون الأردن من القمح والشعير يكفي لما يزيد عن 10 أشهر موضحا أن ذلك أعلى من المعايير العالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع القطاع الخاص لإنشاء 16 مصنعا للأغذية ومن المتوقع بدء الإنتاج في 12 منها بحلول يونيو/حزيران، موضحا أن الأردن ينتج حوالي 61% من استهلاكه المحلي واصفا ذلك بأنه "معجزة" في دولة فقيرة مائيا.