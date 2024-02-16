"المركزي" الروسي يبقي معدل الفائدة ثابتا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي

أبقى البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، في إطار ابتعاد روسيا عن حلقة التشديد النقدي التي أسفرت عن مضاعفة تكاليف الاقتراض بأكثر من الضعف خلال النصف الثاني من العام الماضي.

كما أبقى صناع السياسات المعدل الرئيسي عند 16% اليوم الجمعة، في الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد.

وتوقف التباطؤ في التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ليصل تقريبا لضعف النسبة المستهدفة وهي 4%، بعد زيادة في أسعار الفواكه والخضروات.