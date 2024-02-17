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حرب تعبيرية روسيا أوكرانيا
حرب روسيا أوكرانيا (صورة تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

أميركا تسلم إستونيا أموالا من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا

أول تحويل من نوعه للأموال من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي لغرض مباشر

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الولايات المتحدة سلمت إستونيا نحو 500 ألف دولار من "الأصول الروسية المجمدة"، بهدف إصلاح نظام الكهرباء في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "أعلن النائب الأول لوزير العدل - المدعي العام ليزا موناكو، ومستشار وزارة العدل في إستونيا تينيس سار، اليوم في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن تحويل نحو 500 ألف دولار إلى إستونيا من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا".

وأضاف البيان "بأن هذا هو أول تحويل من نوعه للأموال من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي لغرض مباشر هو مساعدة أوكرانيا، وفق وكالة "تاس" الروسية.

أوروبا تتخذ أول خطوة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا اقتصاد اقتصاد روسيا أوروبا تتخذ أول خطوة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا

وتحول هذه الأموال المصادرة إلى إستونيا لأن الظروف الحالية للقضية لا تسمح بتحويلها مباشرةً إلى أوكرانيا.

وستستخدم إستونيا هذه الأموال لمشروع تسريع تقييم الأضرار، والإصلاحات الهامة لنظام توزيع ونقل الكهرباء الأوكراني، الذي تعرض لهجوم متعمد من قبل القوات الروسية".

وجمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، مع تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي. وغالبية الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي مملوكة من قبل غرفة المقاصة يوروكلير، حيث كسبت نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.

ويتفق حلفاء أوكرانيا على نطاق واسع بأن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها ضد كييف.

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