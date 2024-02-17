الأردن يطرح مناقصة لشراء نحو 120 ألف طن من علف الشعير

قال متعاملون أوروبيون، اليوم السبت، إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الشعير.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو 21 فبراير/شباط.

وتطلب المناقصة التوريد في سلسلة من الشحنات يمكن أن تتراوح بين 50 ألفا إلى 60 ألف طن، وإرسالها بين الأول والخامس عشر من أبريل/ نيسان، و16 إلى 30 أبريل، ومن الأول إلى الخامس عشر من مايو/أيار وبين 16 و31 مايو.

وكان من المتوقع طرح مناقصة جديدة بعد أن اشترى الأردن 60 ألف طن في مناقصة سابقة سعت لشراء 120 ألف طن من الشعير الأسبوع الماضي.