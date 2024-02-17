الهند تقرر شراء طائرات "إيرباص" للاستطلاع البحري بقيمة 3.5 مليار دولار
تصنيع عدد من هذه الطائرات من خلال مشروع مشترك مع "تاتا أدفانسد سيستمز" الهندية
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تخطط الهند لشراء أكثر من 12 طائرة مراقبة بحرية من شركة الطيران "إيرباص"، في محاولة لتعزيز قدراتها في منطقة المحيط الهندي، وبتكلفة تقدر بنحو 290 مليار روبية (3.5 مليار دولار).
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان، أمس الجمعة، أنها قررت زيادة أسطول طائرات المراقبة الهندية، موضحة أن طائرات الاستطلاع البحري متوسطة المدى ومتعددة المهام ستعزز قدرات المراقبة والاعتراض للبحرية الهندية وخفر السواحل الهندي.
وأفادت مصادر، أن البحرية الهندية ستحصل على تسع من هذه الطائرات، بينما ستذهب الطائرات الست المتبقية إلى خفر السواحل، وسيتم تزويدها بأجهزة استشعار وأسلحة طورتها منظمة أبحاث الدفاع والتطوير الهندية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وسيتم تصنيع أربع طائرات من طراز "سي 295" في المنشآت الأوروبية لشركة "إيرباص"، بينما سيتم صناعة الطائرات المتبقية في الهند، من خلال مشروع مشترك مع شركة "تاتا أدفانسد سيستمز" الهندية.
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