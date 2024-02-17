صعوبات محتملة تهدد التوصل إلى اتفاقات في الاجتماع المقبل لمنظمة التجارة العالمية

أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، إلى صعوبات محتملة قد تهدد التوصل إلى اتفاقات في اجتماع وزاري رفيع في وقت لاحق هذا الشهر في ظل موجة انتخابات متوقعة وركود وحربي أوكرانيا وغزة.

ويشارك وزراء‭ ‬للتجارة من أنحاء العالم في اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/ شباط لمحاولة إبرام اتفاقات، منها ما يتعلق بإصلاح منظومتها الخاصة بالمنازعات وخفض دعم صيد الأسماك.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويلا للصحافيين في جنيف "سيكون الأمر عسيرا بعض الشيء لأن المؤتمر ينعقد في ظرف صعب"، واصفة المواقف التفاوضية بأنها متباعدة. "نواجه الكثير من الرياح المعاكسة، رياحا اقتصادية وسياسية معاكسة. ستدركون أن الأمر لن يكون سهلا".

ومع ذلك، أوضحت المديرة أنها تعتقد أن بعض الاتفاقات لا تزال ممكنة، مشيرة إلى الجزء الثاني من اتفاق خفض دعم صيد الأسماك الذي يتسبب في تفريغ المحيطات، وكذلك خريطة طريق لمحادثات بشأن الزراعة.

وأضافت أن أحد التحديات يتمثل في إجراء عدة انتخابات هذا العام، من أبرزها الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت "كما تعلمون، تؤثر الانتخابات على أسلوب التفاوض".