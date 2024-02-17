محادثات "بناءة" بين وزيري الخارجية الصيني والأميركي

أجرى وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين مناقشات "صريحة وبناءة"، أمس الجمعة، حول القضايا التي تؤرق علاقاتهما المتوترة حول ملفات تايوان، والوضع في بحر الصين الجنوبي، والحرب الروسية في أوكرانيا، والمواد الأفيونية الاصطناعية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، هو الأحدث والأعلى مستوى بين الجانبين منذ عقد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات أواخر العام الماضي في كاليفورنيا.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن أكد على أهمية الحفاظ على السلام في مضيق تايوان، وتوسيع الجهود الناشئة لمكافحة المخدرات، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

كما أثار بلينكن مخاوف بشأن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، والتي ترى واشنطن أنها تساعد عمليات موسكو العسكرية ضد أوكرانيا.

وقال ميلر: "أجرى الجانبان مناقشة صريحة وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بشكل مسؤول في العلاقة".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ دعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد الصينيين.

وشدد وانغ على أن سياسة واشنطن باتت منحصرة في "إزالة الهوية الصينية، وبناء سياج عليها، وفك الارتباط مع الصين" بحسب إفادة لوزارة الخارجية الصينية يوم السبت.

كما دعا وانغ الولايات المتحدة إلى وقف عمليات تفتيش المواطنين الصينيين.

نشرت وسائل إعلام حكومية صينية تقارير عن تفتيش مواطنين صينيين على الحدود الأميركية في الآونة الأخيرة، حيث خضع مجموعة من الطلاب الصينيين لاستجواب لمدة ثلاث ساعات فور وصولهم إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو، بحسب وكالة أنباء "شينغوا".

وأكد وانغ على استمرار الاتصال بين جيشي البلدين.

وناقش الجانبان أيضا الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والحرب في أوكرانيا.

وقال ميلر "بلينكن أكد مجددا أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وقيمها ومصالح حلفائها وشركائها"، مضيفا أن الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وفي كوريا الشمالية خضعت للنقاش أيضا.

وأضاف "لقد أدرك الجانبان أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين حول مجموعة من القضايا الاستراتيجية، ومن بينها المشاورات والاجتماعات رفيعة المستوى في المجالات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة".