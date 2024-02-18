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حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
حقول القمح في أوكرانيا - رويترز
اقتصاد

أوكرانيا: الطقس يدمر1 -2% من محصول القمح الشتوي لعام 2024

يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة

كييف – رويترز
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأحد، نقلا عن بيانات من الخبراء، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.

ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.

وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.

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وزرع المزارعون نحو 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.

وقالت الوزارة في بيان "نتائج الزراعة... أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%".

وأضافت أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.

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