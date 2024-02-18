أوكرانيا: الطقس يدمر1 -2% من محصول القمح الشتوي لعام 2024

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأحد، نقلا عن بيانات من الخبراء، إن ما بين 1 إلى 2% فقط من محصول القمح الشتوي الأوكراني لن ينجو من موسم الشتاء الحالي.

ويمثل القمح الشتوي أكثر من 95% من إجمالي إنتاج القمح في أوكرانيا.

وخلال فصل الشتاء، يهلك عادة ما يصل إلى 7% من إنتاج المساحة المزروعة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصقيع الشديد والقشرة الجليدية في الحقول، لكن الشتاء كان أكثر اعتدالا هذا العام.

وزرع المزارعون نحو 4.2 مليون هكتار من القمح الشتوي لموسم 2024.

وقالت الوزارة في بيان "نتائج الزراعة... أظهرت أن معدل بقاء الحبوب الشتوية (القمح والذرة) يتراوح بين 98 و99%".

وأضافت أن ما يصل إلى 5% من الشعير الشتوي تضرر أيضا هذا الشتاء.