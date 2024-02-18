الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً
وزير الاقتصاد: "صفر عجز غير قابل للتفاوض"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير/كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة إن يناير/كانون الثاني كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس/ آب 2012، وأول فائض في شهر يناير/ كانون الثاني منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، الجمعة، على منصة "إكس" إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20,6% لشهر يناير/ كانون الثاني، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
-
"غولدمان ساكس": نمو اقتصاد الهند قد يتجاوز 6% في العقد الحالي6.3% نمواً متوقعاً للاقتصاد الهندي في العام المالي المقبل اقتصاد
-
أميركا: الحرب كلفت روسيا 1.3 تريليون دولار من النمو الاقتصادي حتى 2026موسكو أنفقت 211 مليار دولار على تجهيز جنودها ونشرهم وصيانة أسلحتهم قصص اقتصادية
-
ما هي أسباب القوة المفاجئة للاقتصاد الأميركي؟معدلات الفائدة بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين اقتصاد