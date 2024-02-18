السعودية تضيف 4 مليارات دولار لحيازتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية 2023

أضافت السعودية ما يقرب من 4 مليارات دولار إلى حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بنهاية العام الماضي، ليصل إجمالي الاستثمار إلى نحو 132 مليار دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2021.

يذكر أن المملكة كانت تقوم بزيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية شهريا منذ أغسطس 2023.

كما قام كبار حاملي الديون الحكومية الأميركية، بما في ذلك الصين وألمانيا، بزيادة حيازاتهم في الأصول الأكثر أمانا في العالم، بهدف الاستفادة من العوائد.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 45 نقطة أساس في ديسمبر.