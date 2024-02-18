تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تبلغ 3.5 تريليون درهم في 2023

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، اليوم الأحد، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى قياسيا قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف "هذا الرقم القياسي لأول مرة رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

التحويلات المالية الرقمية من الإمارات تنمو 15% في 2023

ولفت إلى أن الإمارات عقدت اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، فقفزت تجارتها الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%، ومع تركيا لأكثر من 103%.

كما قفزت تجارة الإمارات في 2023، مع هونغ كونغ-الصين 47%، ومع الولايات المتحدة 20%، وذلك خلال عام واحد فقط.