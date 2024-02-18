تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تبلغ 3.5 تريليون درهم في 2023
قفزت تجارتها الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، اليوم الأحد، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغ مستوى قياسيا قدره 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.
وأضاف "هذا الرقم القياسي لأول مرة رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".
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ولفت إلى أن الإمارات عقدت اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، فقفزت تجارتها الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%، ومع تركيا لأكثر من 103%.
كما قفزت تجارة الإمارات في 2023، مع هونغ كونغ-الصين 47%، ومع الولايات المتحدة 20%، وذلك خلال عام واحد فقط.
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