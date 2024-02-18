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بيتزا - تعبيرية آيستوك
بيتزا - آيستوك
التضخم

عند قرابة 30 دولارا.. نيويورك تسجل أعلى أسعار البيتزا في أميركا

متوسط سعر بيتزا الجبن الكبيرة في الولايات المتحدة عند 19.34 دولار

دبي - العربية.نت
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اشتهرت مدينة نيويورك منذ فترة طويلة بأمرين أساسيين: كونها باهظة الثمن والبيتزا. ومؤخر تم دمج الأمرين لتصبح معروفة بالبيتزا الباهظة الثمن.

تعد المدينة الأميركية رسميًا موطنًا لأغلى بيتزا في البلاد، وفقًا لبحث جديد أجرته شركة "Clever Real Estate".

ووفقاً للدراسة، ستكلفك بيتزا الجبن الكبيرة قرابة 28.60 دولار في المتوسط. وهذا ما يقرب من ضعف ما يمكن أن تكلفه فطيرة عادية في ريتشموند، فيرجينيا، موطن أرخص بيتزا في البلاد، حيث يبلغ متوسط سعر الفطيرة 14.75 دولارًا.

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ويبلغ متوسط سعر بيتزا الجبن الكبيرة في الولايات المتحدة 19.34 دولارًا، بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي وفقًا للتقرير.

قامت شركة "Clever" بتحليل أرقام البيتزا من أكبر 50 منطقة في البلاد في تصنيفها لأفضل مدن البيتزا في البلاد، وقياس العوامل بما في ذلك عدد مطاعم البيتزا الموجودة لكل 100 ألف ساكن، ومتوسط تقييم كل مطعم ومتوسط تكلفة الفطيرة.

على الرغم من أن نيويورك لديها أغلى بيتزا في البلاد، إلا أنها تعتبر الأفضل أيضًا. وجدت الدراسة، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business"، أن مدينة غوثام تتمتع بأفضل سمعة في مجال البيتزا، حيث اعتبرها 41% من الأميركيين من بين أفضل خمس مدن للبيتزا.

هذه المدن الـ 10 تتمتع بأغلى بيتزا في أميركا، وفقا لبيانات "Clever":

  1. نيويورك، نيويورك: 28.60 دولارًا
  2. شيكاغو، إلينوي: 27.66 دولارًا
  3. أورلاندو، فلوريدا: 25.35 دولارًا
  4. لوس أنجلوس، كاليفورنيا: 25.05 دولارًا
  5. لاس فيجاس، نيفادا: 24.85 دولارًا
  6. سان خوسيه، كاليفورنيا: 24.40 دولارًا
  7. سان دييغو، كاليفورنيا: 22.70 دولارًا
  8. سياتل، واشنطن: 21.70 دولارًا
  9. أوستن، تكساس: 21.50 دولارًا
  10. كانساس سيتي، ميسوري: 21.49 دولارًا

أما هذه المدن الـ 10 فتتمتع بأرخص بيتزا في أميركا:

  1. ريتشموند، فيرجينيا: 14.75 دولارًا
  2. شارلوت، كارولاينا الشمالية: 15.52 دولارًا
  3. كليفلاند، أوهايو: 15.64 دولارًا
  4. بيتسبرغ، بنسلفانيا: 15.90 دولارًا
  5. بالتيمور، ميريلاند: 15.98 دولارًا
  6. ريفرسايد، كاليفورنيا: 15.99 دولارًا
  7. فينيكس، أريزونا: 16.30 دولارًا
  8. ديترويت، ميشيغان: 16.36 دولارًا
  9. أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما: 16.40 دولارًا
  10. فيرجينيا بيتش، فيرجينيا: 16.59 دولارًا
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