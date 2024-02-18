وزيرة التخطيط المصرية: نستهدف 4.2% نموا اقتصاديا العام المالي القادم
من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16%
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في بلادها تصل إلى قرابة 3% في العام الحالي و 4.2% العام المالي القادم مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى.
وأوضحت السعيد، على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة.
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وتابعت السعيد أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
وقالت "الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، والخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص".
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