5.5 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر

أظهرت وثيقة حكومية اليوم الأحد أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا قدره 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار) في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية، في مؤشر على احتمال أن يأتي العجز للعام بأكمله أقل من المبلغ المتوقع عند 6.8 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية بالكويت في أول أبريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس/آذار.

وكشف تقرير المتابعة الصادر عن وزارة المالية أن الإيرادات الفعلية بلغت حوالي 15.4 مليار دينار خلال (50 مليار دولار) الفترة من أول أبريل/ نيسان وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 في حين بلغ الإنفاق 17.17 مليار دينار (55.8 مليار دولار)، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبلغت الإيرادات النفطية حوالي 14.27 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.17 مليار دينار.