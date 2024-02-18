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اقتصاد الكويت

5.5 مليار دولار عجز ميزانية الكويت في 9 أشهر

50 مليار دولار إيرادات الكويت بالتسعة أشهر المنتهية في ديسمبر

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة حكومية اليوم الأحد أن الميزانية العامة للكويت سجلت عجزا قدره 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار) في أول 9 أشهر من السنة المالية الجارية، في مؤشر على احتمال أن يأتي العجز للعام بأكمله أقل من المبلغ المتوقع عند 6.8 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية بالكويت في أول أبريل/ نيسان وتنتهي في 31 مارس/آذار.

وكشف تقرير المتابعة الصادر عن وزارة المالية أن الإيرادات الفعلية بلغت حوالي 15.4 مليار دينار خلال (50 مليار دولار) الفترة من أول أبريل/ نيسان وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 في حين بلغ الإنفاق 17.17 مليار دينار (55.8 مليار دولار)، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وبلغت الإيرادات النفطية حوالي 14.27 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 1.17 مليار دينار.

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