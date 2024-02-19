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مصلحة الضرائب المصرية (صورة تعبيرية)
مصلحة الضرائب المصرية (صورة تعبيرية)
اقتصاد مصر

الضرائب المصرية: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبا

أكدت أنه لا نية لتجديد قانون التجاوز عن غرامات التأخير

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال إنه سيجري إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبا، لأن القانون الحالي خضع لتعديلات تشريعية كثيرة، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت وفقا لبيان صحافي صادر عن المصلحة، اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.

وذكرت رئيسة المصلحة خلال مؤتمر سنوي لشركة إرنست آند يونغ أنه لا نية لتجديد العمل بقانون غرامات التأخير والضريبة الإضافية وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإنه يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها، حيث يتم حاليا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها ، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات، والوصول إلى اتفاق، هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق.

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