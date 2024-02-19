الفقر في الأرجنتين يسجل أعلى مستوى خلال 20 عاماً

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ذكر تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية، أمس الأحد، أن مستويات الفقر في الأرجنتين وصلت إلى 57.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل.
الأرجنتين تسجل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً
وأضاف التقرير أن خفض قيمة عملة البيزو الذي نفذه الرئيس خافيير ميلي بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وارتفاع الأسعار الذي نجم عنه، أدى إلى تفاقم مستويات الفقر التي أنهت العام عند 49.5%.
وقال ميلي المنتمي إلى التيار الليبرالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الأول "الإرث الحقيقي للنموذج الطبقي: ستة من كل 10 أرجنتينيين يعانون من الفقر".
وأفادت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية يوم الجمعة بوجود فائض في ميزانية يناير كانون الثاني قيمته 518.41 مليار بيزو (620.85 مليون دولار)، وهي أول مرة يكون فيها الرقم إيجابيا منذ أغسطس/آب 2012.
ولم يتسن لرويترز الاطلاع بعد على نسخة من التقرير. ولم ترد الجامعة على طلب للتعليق.
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