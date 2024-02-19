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اقتصاد السعودية

تدشين فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة "نجران"غدا

لتسهيل رحلة المستثمرين في المملكة

دبي - العربية.نت
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يدشّن أمير منطقة نجران غداً، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالمنطقة، وذلك بفرع وزارة التجارة بنجران.

ويأتي تدشين فرع المركز استكمالاً لمسيرته التوسعية الطموحة، والهادفة لتسهيل رحلة المستثمرين في المملكة، من خلال تقديم الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال بأعلى جودة وسلاسة، إضافةً إلى رصد العقبات التي تواجه قطاع الأعمال أثناء مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتحليلها، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يقدم خدماته، لأكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال في فروعه الـ 17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، وتتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، في حين تقدم "منصة الأعمال" التابعة للمركز خدمات ذات قيمة نوعية، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

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