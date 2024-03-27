تونس تتعاقد مع "سيشوان" الصينية لتنفيذ مشروع جسر بنزرت بقيمة 270 مليون دولار
يمتد لمسافة 2.07 كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 56 مترا
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وقعت الحكومة التونسية، الثلاثاء، اتفاقا بقيمة 250 مليون يورو (271 مليون دولار) مع شركة المجمع الصيني سيشوان للطرقات والجسور لبناء جسر بمدينة بنزرت المطلة على البحر المتوسط.
ومن المقرر تمويل المشروع بقروض من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
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وتتصل بنزرت حاليا بمعظم المناطق في تونس ومنها العاصمة عبر جسر يجري إغلاقه يوميا للسماح بمرور السفن.
وسيمر الجسر الجديد عبر موقع استراتيجي بين بحيرة بنزرت والبحر المتوسط، ومن المتوقع أن يمتد لمسافة 2.07 كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 56 مترا، وسيدعم النشاط الاقتصادي للمنطقة من خلال تسهيل الوصول إلى ميناء المدينة وتحفيز التنمية المحلية.
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