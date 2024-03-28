المغرب يطرح مناقصة لبناء قطار فائق السرعة إلى مراكش

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طرح المغرب مناقصة لإنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في إطار استراتيجيته التي تبلغ قيمتها 37 مليار دولار لربط المزيد من مدنه وموانئه ومطاراته بالقطار.

يبحث مشغل السكك الحديدية الوطني عن شركات لبناء خط بطول 375 كيلومترا يمتد من القنيطرة على الساحل الشمالي الغربي إلى مراكش في الجنوب.

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وسيمر المشروع، الذي يتم تقديمه في 7 قطع تتراوح مساحتها بين 36 كيلومترا و64 كيلومترا، بالمناطق الحضرية للرباط سلا والدار البيضاء ومراكش.

وتشمل المناقصة تصميم وإنشاء خط السكة الحديدية لاستيعاب القطارات التي تسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، فضلا عن محطات وإشارات واتصالات ومركز صيانة بمراكش.

وأمام الشركات مهلة حتى 23 يونيو/حزيران للتقديم إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وعين مشغل السكك الحديدية متخصص هندسة البناء إيجيس مستشارا عاما للمشروع في عام 2022، وفقا لمجلة السكك الحديدية الدولية.