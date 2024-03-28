بعد اعفاءات واشنطن.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات

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بعد أن وافقت الادارة الأميركية في وقت سابق من مارس/آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء 27 آذار/مارس، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.

وبدورها نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) خبر الاتفاق بين البلدين، تحت عنوان "تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق" وأفادت أن هذا الاتفاق يرتكز على "سلة تضم أنواع الدفع للفواتير" وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد تشغيني" ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء "زياد علي فاضل".

موافقة الإدارة الأميركية

وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي في تقرير نشره الخميس 14 مارس/آذار 2024: "حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأميركية".

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وواصل الموقع الأميركي: "آلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".

وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.

وبالنظر إلى واردات إيران المنخفضة للغاية من العراق، فإن الأموال الإيرانية تظل عمليا غير مستخدمة في الحساب المصرفي العراقي.

وفي الصيف الماضي، منحت أميركا الإذن لإيران باستخدام هذه الأموال لاستيراد بضائع من دولة ثالثة، لكن الدينار العراقي ليس له أي استخدام في المعاملات الدولية.

توقف الغاز الإيراني تسبب وأزمة كهرباء في العراق

وبدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق منذ عام 2017، وبموجب العقد المبرم بين الجانبين تقوم إيران بتزود العراق بمتوسط 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماما مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.

ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.

وقال السفير الأميركي في العراق في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء في 24 مارس/آذار، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.

وأعلن وزير الكهرباء العراقي، في 10 مارس/آذار، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة، من المفترض أن يسلم العراق "النفط الأسود" مقابل الغاز الإيراني.

ولم يحدد بالضبط ما الذي يقصده بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح يستخدم عادة لوقود المازوت.

وكانت بعض التقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي عن اتفاق بين إيران والعراق على تبادل الغاز بالبنزين والديزل.