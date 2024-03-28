انخفاض معدل ⁧‫البطالة‬⁩ بين السعوديين إلى 7.7% بالربع الرابع من 2023

1 دقيقة للقراءة

انخفض معدل ⁧‫البطالة‬⁩ في ⁧‫السعودية‬⁩ بين السعوديين إلى 7.7% في الربع الرابع من 2023، بتراجع 0.9% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وبانخفاض 0.3% عن الربع الرابع من عام 2022.

وأظهر مسح القوى العاملة للهية العامة للإحصاء الصادر، اليوم الخميس، أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية "للسعوديين وغير السعوديين" بلغ 4.4% في الربع الرابع من عام 2023، منخفضا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7%، وبنسبة 0.4% عن الربع الرابع من عام 2022.

وانخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3%، وبانخفاض مقداره 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 47.4% في حين انخفض بمقدار 0.9% عن الربع الرابع من 2022.

وارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6% ليبلغ 30.7% بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4% ليصل إلى 35.5% وقد انخفض معدل البطالة بين السعودية بمقدار 2.6% ليصل 13.7 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2% ليصل إلى63.5% و66.6% على التوالي واستقر معدل البطالة عند 4.6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.