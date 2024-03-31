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توقعات 2024

"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2% في 2024

هذه النسبة سترتفع إلى 4% في 2025

دبي - العربية.نت
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توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4% في 2025.

وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن النمو في المنطقة سيواصل الارتفاع ليبلغ 4.2% في 2026.

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وبحسب تقديرات المؤسسة، من المتوقع أن ينخفض المتوسط السنوي للتضخم في المنطقة إلى 9.7% في 2024 من 11% في 2023 على أن يتراجع إلى 3.9% ثم 2.1% في 2025 و2026 على الترتيب.

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وتصنف كابيتال دول السعودية ومصر والإمارات والجزائر والمغرب وقطر والكويت وعمان وتونس والأردن والبحرين ضمن المنطقة واستثنت توقعاتها لبنان.

وأضافت المؤسسة أن انخفاض إنتاج النفط في منطقة الخليج سيؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في النصف الأول من العام الجاري، لكن مع التقليص المتوقع لتلك التخفيضات فإن النمو سينتعش وبأكثر من معظم التوقعات.

وقالت المؤسسة إنه على الرغم من اتفاق تكتل "أوبك+" مؤخرا على تمديد تخفيضات الإنتاج الجارية إلى الربع الثاني، فإنها تعتقد ان المجموعة سترفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من منتصف العام.

وأضافت أنه بالنسبة لمنطقة الخليج، فإن هذا سيعني أن قطاع النفط سيظل يشكل عبئا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري، لكنه سيدعم النمو اعتبارا من الربع الثالث من 2024 وفي 2025.

وأوضحت أنها بينما ارتفعت أسعار النفط قرب نطاق 85 دولارا للبرميل، فإنها تتوقع أن يضغط صعود الإمدادات العالمية على الأسعار وأن ينخفض خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أن ذلك يضع أسعار الخام دون مستوى التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانيات وميزان المعاملات الجارية في بعض الاقتصادات.

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