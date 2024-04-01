تقديرات أولية بنمو اقتصاد أبوظبي 3.1% في 2023

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قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإحصاء تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 3.1 %، في 2023.

وأضاف المكتب في بيان أن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد سجلت نموا قويا بنسبة 9.1 %،فضلا عن تحقيق قفزة في قطاعات التشييد والبناء والمالية والتأمين والنقل والتخزين لتسهم بنسبة 53.4 %، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما اقتصاد الإمارة 4.1 %، مدفوعا باستمرار توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 10.4%، خلال الفترة نفسها وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال المكتب "استطاع اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات التي تبنَّتها، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاعات الصناعة والسياحة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة".

وحقَّق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أفضل أداء له من حيث القيمة خلال عشر سنوات بقيمة 1.14 تريليون درهم، على الرغم من التحديات وتقلبات الأسواق التي تؤثر في جميع القطاعات والمناطق في العالم.

وقال المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة عبد الله غريب القمزي "تشير النتائج الإحصائية التي نشرها المركز إلى توسع في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث وصلت مساهمة القطاع غير النفطي إلى أكثر من 53%، من إجمالي الناتج المحلي".

معدلات نمو القطاعات

وأظهرت التقديرات الإحصائية نموا ملحوظا في أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1 %، خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع وصول القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أكثر من 97 مليار درهم، هي الأعلى خلال عشر سنوات، بمساهمة قدرها 8.5 %، في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الفترة نفسها. وسجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية 101 مليار درهم خلال عام 2023، لتمثل 8.8 %، من إجمالي الناتج المحلي خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2022.

وحققت أنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو عند 25.5 %، وأفضل أداء لها من حيث القيمة فوصل حجمها إلى 79 مليار درهم، بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 6.9 %.

وأثر هذا الأداء الإيجابي في أداء أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي حققت نموا 7.9 %، خلال عام 2023 مع وصول قيمتها المضافة إلى نحو 63 مليار درهم، بنسبة مساهمة تتجاوز 5.5 %، في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقاً للنتائج الإحصائية الأولية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي.

وحقق نشاط النقل والتخزين نموا 17.1 %، خلال عام 2023 وفقا للتقديرات الإحصائية. ويشمل هذا النشاط جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع بالوسائل البرية والبحرية والجوية وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها.

وحقق كل من نشاط الصحة ونشاط التعليم نموا 5.5 %، خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين حقق نشاطا المعلومات والاتصالات والأنشطة العقارية نموا 5.8 %، خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل نمو أنشطة الفنون والترفيه 7.8%، خلال عام 2023، في حين سجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نموا 3.1 %، خلال الفترة نفسها مقارنة بعام 2022،وهو ما يعكس نجاح أبوظبي في جذب الزائرين وعرض معالمها كمركز عالمي للأعمال ووجهة رئيسية للفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات.