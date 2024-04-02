أميركا وبريطانيا توقعان اتفاقية تاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي
أصبح الحلفاء أول دولتين تتعاونان رسميا حول كيفية اختبار وتقييم مخاطر هذا المجال
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وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية تاريخية بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الحلفاء أول دولتين تتعاونان رسميا حول كيفية اختبار وتقييم المخاطر من نماذج الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ويحدد الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن كيف ستجمع الحكومتان المعرفة التقنية والمعلومات والمواهب بشأن السلامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
يأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تضغط فيه الحكومات من أجل تنظيم أكبر للمخاطر الوجودية الناجمة عن التكنولوجيا الجديدة، مثل استخدامها في الهجمات الإلكترونية الضارة أو تصميم الأسلحة البيولوجية.
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