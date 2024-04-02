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اقتصاد الكويت

"ستاندرد آند بورزغلوبال" تطلق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت

يمكن صناع السياسيات والمستثمرين من قياس الأداء الاقتصادي غير النفطي بالبلاد

دبي - العربية.نت
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أعلنت " ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global "عن إطلاق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت،لتوسع الوكالة بذلك تغطيتها لمنطقة الخليج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المؤشر سيمكن صناع السياسيات والمستثمرين والشركات بقياس الأداء الاقتصادي غير النفطي للكويت.

وأوضحت "S&P Global" أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت سيظهر مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بما فيها التصنيع والبناءوقطاعات الجملة والتجزئة والخدمات.

قال محمد رمضان مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت سيكون استشرافي يحدد ما سيحدث في المستقبل بناء على استطلاعات رأي للمختصين والعاملين في مجالات معينة.

وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا المؤشر يعمل في مصر ودول الخليج على القطاعات غير النفطية.

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