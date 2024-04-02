"ستاندرد آند بورزغلوبال" تطلق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت
يمكن صناع السياسيات والمستثمرين من قياس الأداء الاقتصادي غير النفطي بالبلاد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت " ستاندرد آند بورز غلوبال - S&P Global "عن إطلاق مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت،لتوسع الوكالة بذلك تغطيتها لمنطقة الخليج.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا المؤشر سيمكن صناع السياسيات والمستثمرين والشركات بقياس الأداء الاقتصادي غير النفطي للكويت.
وأوضحت "S&P Global" أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت سيظهر مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد بما فيها التصنيع والبناءوقطاعات الجملة والتجزئة والخدمات.
قال محمد رمضان مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالكويت سيكون استشرافي يحدد ما سيحدث في المستقبل بناء على استطلاعات رأي للمختصين والعاملين في مجالات معينة.
وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا المؤشر يعمل في مصر ودول الخليج على القطاعات غير النفطية.
-
صادرات إيران النفطية تسجل 35 مليار دولار في 12 شهراإجمالي حجم التجارة سجل نموا 2.6% على أساس سنوي إلى 153 مليار دولار طاقة
-
"Hawk Energy": "أوبك+" مستمرة في سياسة خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024إنتاج روسيا من النفط سيتراجع إلى 9 ملايين برميل يوميا بحلول يونيو النشرات الاقتصادية
-
"أرامكو" و"سوناطراك" الجزائرية تخفضان سعر غاز البترول المسال في أبريلأرامكو خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان إلى 615 دولارا للطن طاقة