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المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
اقتصاد المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب 17.5% خلال فبراير

تحويلات المغتربين المغاربة ارتفعت بـ1.5% خلال فبراير

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات رسمية، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 17.5% خلال فبراير/ شباط 2024، على أساس سنوي.

وذكر تقرير حديث لمكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) في فبراير 2024، مرتفعة من 5.5 مليارات درهم (550 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وقال المكتب، إن تحويلات المغتربين المغاربة "ارتفعت بـ1.5% خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023".

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وبلغت هذه التحويلات نحو 17.7 مليار درهم (177 مليون دولار) مرتفعة من 17.4 مليار درهم (174مليون دولار) قبل عام، بحسب التقرير.

ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين بحسب إحصاءات وزارة الخارجية.

نمو الاقتصاد 4.1% في الربع الرابع من 2023

كانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1% مقارنة مع 0.7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4.1% والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن نتائج الحسابات الوطنية للربع الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني.

وأفادت المندوبية بأن هذا النمو المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الزراعية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4.1%، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5.8%.

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