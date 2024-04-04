الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة جديدة

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قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن اليوم الخميس إنها تشعر بالقلق العميق إزاء قرار البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين إصدار عملة جديدة فئة 100 ريال يمني، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد يهدد اقتصاد البلاد.

وأضافت البعثة في بيان "القرارات الأحادية الجانب تعمق انقسام الاقتصاد وتقوض امتثال البلاد للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكدت البعثة على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعمه للبنك المركزي ومحافظه من أجل الاستقرار المالي للبلاد، وفق "AWP".

وكان محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين هشام إسماعيل قد قال في مارس/آذار الماضي إن الهدف من إصدار العملة المعدنية الجديدة أن تكون بديلة "للعملات التالفة" في مناطق سيطرة الجماعة.

وحذّر البنك المركزي الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية من التعامل بعملة "مزوّرة" وإحلالها محل عملة قانونية.