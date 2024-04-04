صحيفة: السعودية تستثمر مليار دولار في شركة ريكو ديك الباكستانية

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من المرجح أن تستثمر السعودية ما يصل إلى مليار دولار في مشروع ريكو ديك للنحاس والذهب الواقع في منطقة تشاغي بمقاطعة بلوشستان الباكستانية.

وبحسب مصادر وزارة المالية، سيتم بيع أسهم شركة تطوير النفط والغاز المحدودة (OGDCL) وشركة البترول الباكستانية المحدودة (PPL) إلى السعودية.

ومن المتوقع الإعلان عن الاستثمار السعودي في المشروع الشهر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "Tribune" الباكستانية، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء شهباز شريف سيشكل لجنة بوزارة المالية لاستثمار المملكة في المشروع.

وبعد تشكيل اللجنة سيغادر أعضاؤها إلى السعودية لإجراء المناقشة النهائية بشأن استثمارها.

وفي وقت لاحق، ستوقع باكستان والسعودية اتفاقية لاستثمار الأخيرة في مشروع ريكو ديك.

وقد زعمت الحكومات السابقة أيضاً أن مشروع التعدين هذا سيغير قواعد اللعبة وأن بلوشستان يمكنها الحصول على فوائد مالية بنسبة 33% منه.

وفي أغسطس من العام الماضي، قالت شركة باريك غولد، التي تمتلك حصة 50% في المشروع بينما تملك حكومتا باكستان وإقليم بلوشستان نسبة 50% المتبقية، إنها منفتحة على إشراك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المشروع. أحد شركائها في المنجم.

وفي وقت سابق من الشهر، وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص (SIFC) الذي يهيمن عليه الجيش، على توظيف استشاريين لتقليل حصص باكستان وشركة باريك غولد بالتساوي لصالح السعودية في مشروع ريكو ديك.