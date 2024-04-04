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البطالة في أميركا (تعبيرية - shutterstock)
البطالة في أميركا (تعبيرية - shutterstock)
اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع

في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل

واشنطن - رويترز
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زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل الأميركية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفع بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس/آذار.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ عدد الطلبات 214 ألفا في الأسبوع الماضي.

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